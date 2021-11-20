Ijtema-e-Aam today; registration for Rishta-Payamat’ on Nov 23

By Lokmat English Desk | Published: November 20, 2021 11:05 PM2021-11-20T23:05:09+5:302021-11-20T23:05:09+5:30

Aurangabad, Nov 20: Youth Wing of Jamat-e-Islami Hind will organise Ijtema-e-Aam at Madina Masjid, Karim Colony on November 21 ...

Ijtema-e-Aam today; registration for Rishta-Payamat’ on Nov 23 | Ijtema-e-Aam today; registration for Rishta-Payamat’ on Nov 23

Ijtema-e-Aam today; registration for Rishta-Payamat’ on Nov 23

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Aurangabad, Nov 20:

Youth Wing of Jamat-e-Islami Hind will organise Ijtema-e-Aam at Madina Masjid, Karim Colony on November 21 under its ten-day campaign ‘Aao Bhali Ki Taraf.

Scholars will guide the participant. Free ‘Rishta-Payamat’ camp will also be held soon. The registration can be done between November 23 and 30 at four places.

Their names Markaj-e Islami Yunus Colony, Lal Masjid Town Hall, Masjid Haji Kasim Anguri Baugh and Markaj-e-Isaami-Silk Colony. For registration one may contact JIH office.

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Tags :Youth Wing of Jamat-e-Islami HindYouth Wing of Jamat-e-Islami HindKarim ColonyIslami Yunus ColonyMarkaj-e-Isaami-Silk Colony