Jennifer moves on, Ishika gives tough time to top-ranked Sana

Nagpur, Nov 12

City's Jennifer Varghese advanced whereas top seed Sana D’Souza of TSTTA encountered a strong challenge from Nagpur’s Ikshika Umathe but managed a 3-2 win in a Girls’ Under-15 singles second round match of the RYP-Dr. Ramesh Yashwant Prabhoo Memorial 1st Maharashtra State Ranking Table Tournament 2021-2022, conducted by TSTTA under the auspices of the MSTTA and played at the Prabodhankar Thackeray Krida Sankul, Vile Parle on Friday.

According to the reports reaching here, Jennifer Varghese of Nagpur and Janhavi Kalsekar of Nashik were also engaged in a keen tussle before the former managed to seal an 11-9, 11-5, 8-11 and 11-6 victory.

Sana started confidently by winning the first two games, but Ishika showed great determination to put up a fight and win the next two to take the match the distance. In the decider, Sana regained her composure and managed to stay ahead in the game before completing a hard-fought 11-6, 15-13, 9-11, 6-11 and 11-7 match scores.

Earlier, Ikshika enjoyed a comfortable outing in the girls’ under-13 competition. The Nagpur paddler proved too good for Thane’s Sara Sheth and cruised to an 11-2, 11-3 11-7 win to advance into the round of 16.

Results: Girls U-11 (quarter-finals): Naisha Rewaskar (PNA) beat Aadye Gavatre (PNA) 11-7, 11-8, 11-5; Aarya Redkar (TST) beat Aarohi Chafekar (THN) 11-2, 11-6, 11-3; Arshia Rai ( TST) beat Owe Baheti (PRB) 11-9, 11-7, 11-9; Sanvi Puranik (THN) beat Ayaana Bedingwala (TST) 11-6, 11-4, 11-4.

Girls U-13 (Round 32): Saee Kulkarni (PNA) beat Neeti Tarwadi (TST) 11-6, 11-4, 11-2; Swara Salgaonkar (TST) beat Owe Baheti (PRB) 11-2, 11-3, 11-4; Naisha Rewaskar (PNA) beat Sanna Kulkarni (THN) 11-1 11-1, 11-1; Swaarada Sane (JAL) beat Saanvika Bauva (THN) 11-5, 11-9, 11-8; Anushka Rawat (SOL) beat Aadya Gavatre (PNA) 11-6, 11-6, 11-2; Anvi Karambekar (THN) beat Eesha Jadhav (RGD) 11-3, 11-4, 11-3; Ikshika Umate (NGP) beat Sara Sheth (THN) 11-2, 11-3, 11-7; Anvi Gupte (THN) beat Anvi Thorat (THN) 11-3, 11-5, 11-3.

Girls U-15 (2nd round): Sana D’Souza (TST) beat Ikshika Umate (NGP) 11-6, 15-13, 9-11, 6-11, 11-7; Hrithika Mathur (THN) beat Aadya Gavatre (PNA) 11-4, 11-3, 11-9; Janhavi Phanse (PNA) Tanishka Barai (THN) 11-2, 11-1, 11-2; Priyanka Gupte (THN) beat Kanishka Prabhu (RGD) 11-8, 11-3, 11-8; Rituja Chinchansure (THN) beat Tanaya Abhyankar (PNA) 11-3, 11-4, 11-4; Aditi Prabhune (THN) beat Prisha Shah (MCD) 11-7, 11-0, 16-14; Vaishnavi Jaiswal (TST) beat Anoushka Patil (THN) 12-10, 12-10, 11-9; Sayali Baxi (NSK) beat Ananya Rai (TST) 11-5, 11-9, 11-6; Jennifer Varghese (NGP) beat Janhavi Kalsekar (NSK) 11-9, 11-5, 8-11, 11-6; Ananya Phadke (NSK) beat Nakiya Sabir (TST) 11-3, 11-4, 11-2; Sai Mulik (TST) beat Vedangi Jumde (PRB) 11-4, 12-10, 11-9; Urvi Churi (TST) beat Annisha Patra (RGD) 11-5, 9-11, 12-10, 11-9; Sukrati Sharma (THN) beat Aarohi Chafekar (THN) 11-4, 11-4, 11-7; Anvi Thorat (THN) beat Tanvi Chukkal (TST) 6-11, 11-5, 11-6, 9-11, 11-4; Arpita Borhade (MCD) beat Arya Aykar (PNA) 11-13, 11-8, 10-12, 11-4, 11-7; Mitali Purkar (NSK) beat Hitangshi Bhowmick (TST) 14-12, 11-2, 11-7; Radhika Sakpal (PNA) beat Divyanshi Bhowmick (TST) 11-6, 7-11, 11-3, 12-10; Saee Kulkarni (PNA) beat Saanvi Mhasalkar (THN) 11-5, 11-7, 11-7; Shriya Shelar (PNA) beat Swara Jangade (THN) 11-5, 6-11, 11-9, 7-11, 11-9; Aditi Jadhav (RGD) beat Naisha Rewaskar (PNA) 11-3, 13-11, 9-11, 4-11, 11-5; Ruchita Darwatkar (PNA) beat Swara Salgaonkar (TST) 11-7, 9-11, 13-11, 11-8; Sanvi Puranik (THN) beat Anvi Kurbet (RGD) 11-9, 11-1, 11-5; Raina Bhoota (THN) beat Nidhi Bhandarkar (PNA) 6-11, 11-2, 11-6, 11-6; Hardee Patel (TST) beat Nihali Patil (KOL) 11-3, 11-3, 11-5; Sia Kagathra (THN) beat Saachi Mandhyan (TST) 12-10, 10-12, 11-7, 11-6; Anandita Lunawat (PNA) beat Anvi Karambekar (THN) 11-7, 11-6, 11-4; Anvi Gupte (THN) beat Anushka Rawat (SOL) 8-11, 11-9, 11-5, 11-5; Riya Kothari (KOL) beat Anshita Tamhankar (MCD) 11-6, 11-4, 11-4; Bhoomi Pitale (TST) beat Riya Pathak (PNA) 11-4, 8-11, 11-7, 6-11, 11-9; Shubha Bhat (THN) beat Shreeya Gadekar (THN) 11-3, 11-6, 11-8.