Jennifer second best in U-19 seciton

Nagpur, Nov 14

City's Jennifer Varghese finished runners-up in the Under-19 girls singles event in the RYP-Dr. Ramesh Yashwant Prabhoo Memorial 1st Maharashtra State Ranking Table Tennis Tournament 2021-2022, conducted by TSTTA under the auspices of the MSTTA and played at the Prabodhankar Thackeray Krida Sankul, Vile Parle on Sunday.

In the under-19 girls final, seventh seed Jennifer, a member of Gardiner School Table Tennis Academy went down fighting to second seed Nashik girl Sayali Wani 1-11, 8-11, 13-15, 10-12 in four games.

Earlier in the quarterfinal, Jennifer quelled the challenge of TSTTA player Mukta Dalvi11-6, 2-11, 11-8, 11-6, 11-6. In an interesting semi-final, Jennifer shocked better-rated Vidhi Shah (TSTTA) 10-12, 11-4, 11-13, 11-5, 11-9, 8-11, 11-8 in marathon seven-game battle.

However in the Under-17 category quarterfinal Sayali Wani (NSK) defeated Jennifer Verghese 5-11, 11-9, 11-9, 12-14, 9-11, 11-3, 11-1; 4-11.

Results

Girls U-19: Quarter-finals: 8-Jennifer Verghese (NGP) beat Mukta Dalvi (TSTTA) 11-6, 2-11, 11-8, 11-6, 11-6; 4-Vidhi Shah (TSTTA) beat 5-Ananya Chande (TSTTA) 11-5, 11-7, 9-11, 11-9, 11-7; 3-Pritha Vartikar (PNA) beat 6-Sampada Bhiwandkar (TSTTA) 11-4, 8-11, 12-10, 11-9, 15-13, 11-6; 2-Sayali Wani (NSK) beat 7-Shravani Sawant (THN) 4-11, 8-11, 9-11, 12-10, 11-9.

Semi-finals: 8-Jennifer Verghese (NGP) beat 4-Vidhi Shah (TSTTA) 10-12, 11-4, 11-13, 11-5, 11-9, 8-11, 11-8;

2-Sayali Wani (NSK) beat 3-Pritha Vartikar (PNA) 11-5, 11-8, 9-11, 12-10, 11-9.

Finals: 2-Sayali Wani (NSK) beat 8-Jennifer Verghese (NGP) 11-1, 11-8, 15-13, 12-10.

Girls U-17: Quarter-finals: 1-Sayali Wani (NSK) beat 9-Jennifer Verghese (NGP) 5-11, 11-9, 11-9, 12-14, 9-11, 11-3, 11-1; 4-Shravani Sawant (THN) beat 5-Radhika Sakpal (PNA) 11-3, 16-14, 11-3, 11-7; 11-Shubha Bhat (THN) beat 3-Pritha Vartikar (PNA) 11-8, 12-10, 14-12, 3-11, 2-11, 4-11, 13-11;2-Taneesha Kotecha (NSK) beat Hardee Patel (TSTTA) 12-10, 11-6, 11-7, 11-4.

Semi-finals: 4-Shravani Sawant (THN) beat 1-Sayali Wani (NSK) 7-11, 6-11, 11-9, 13-11, 11-8, 11-9;

2-Taneesha Kotecha (NSK) beat 11-Shubha Bhat (THN) 9-11, 11-8, 11-2, 11-5, 16-14. Finals: 2-Taneesha Kotecha (NSK) beat 4-Shravani Sawant (THN) 11-5, 11-9, 5-11, 11-3, 11-6.