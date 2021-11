HKM win thriller in extra time

Nagpur, Nov 27

Hanumannagar Krida Mandal (HM) boys win thriller against Shivaji Nagar Gymkhana (SNG) 'B' in an extra time in Inter-Club junior (U-18) Basketball Championship currently in progress at the NBYS courts in Bajaj Nagar.In cluffhanger, HKM pilledSNG 49-47 to record thrilling victory.

RESULTS (Day 2)

Boys: HKM (Parikshit Datir 18, Parth Borkute 12, Mohit Wat 8) bt SNG-B (Krishi Pacheriwala 19, Ishaan Sanghtani 17) 49-47 in Extra Time (13-11, 11-9, 10-10, 11-15; OT 4-2);

NBYS (Taaran Kakkad 12) bt Spartan (Shreyash 5) 52-6 (11-0, 6-5, 20-0, 15-1);

Phoenix (Tanuk Gurnule 20) bt PDSA (Harshit Wairagade 2) 36-4 (12-2, 8-0, 2-2, 14-0);

NASA (Mehul Deshpande 12) bt Achiver’s (Aryan Tomar 14) 42-27 (14-4, 11-4, 10-7, 7-12)

Girls: HKM (Swastika Datta 18) bt Achiver’s (Janhavi 10) 26-12 (12-2, 4-4, 4-2, 6-4);

SKS-A (Sena Rotkar 6, Dhaneshwari Bhatia 6) bt PDSA (Komal Mate 5) 28-6 (13-1, 7-0, 4-3, 4-2);

SNG (Gunjan Mantri 14, Swati Wankhede 12) bt PBG (Priya Dhapodkar 5) 41-9 (23-7, 8-0, 4-2, 6-0); NASA (Preeti Sathwane 12, Sanavi Tambe 10) bt NBYS-B (Radha Nimbalkar 2) 34-2 (16-0, 10-2, 6-0, 2-0); ABC (Krupaee Sharma 14, Saee Deshmukh 8) bt Achiver’s (Janhavi 2) 36-3 (22-0, 4-0, 4-3, 6-0)